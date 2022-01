Gennaio è passato, così come il procurato allarme africano

Per procurato allarme si intende il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza senza che vi sia la presenza di un reale pericolo, da casi di piccola rilevanza (ad esempio, mesi fa: il sospetto che il Napoli possa crollare a causa della Coppa d’Africa) a fatti di maggiore impatto sociale.

Ultime notizie Napoli

Fortunatamente il mese di gennaio è passato, e con esso l’idea che le convocazioni per la Coppa d’Africa potessero mettere ko la stagione del Napoli di Luciano Spalletti.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Tre vittorie ed un pareggio - ed una eliminazione deludente in Coppa Italia - arrivati dopo una serie di problematiche legate al Covid che avrebbero potuto causare qualche distrazione dal punto di vista mentale: questo è stato gennaio per il Napoli, senza Koulibaly (assente già da prima), Anguissa (che già a dicembre aveva avuto dei problemini fisici), Osimhen (come Koulibaly), e Ounas (l’unico vero assente, auguri per le ultime problematiche).

Uno dei temi della prima parte di stagione, quello delle otto vittorie iniziali, era il seguente: come farà il Napoli a superare il mese di gennaio, senza la colonna centrale africana impegnata in una competizione a metà stagione? Apriti cielo. Nonostante un passaggio più appannato a dicembre, con risultati e prestazioni altalenanti, il Napoli sembra aver messo alle spalle il periodo più buio della stagione.

Ci è riuscito anche grazie alla capacità, da parte di Luciano Spalletti, di coinvolgere - come da speranza presidenziale - quei calciatori che sembravano un po’ ai margini della rosa: Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Lobotka, Petagna. Chi avrebbe scommesso su un rendimento di qualità per un periodo più lungo ad una singola partita? Non tantissimi, forse solo i più ottimisti. Molti altri, invece, erano pronti a dare l’allarme. Solo procurato e non concretizzato, per fortuna del Napoli.