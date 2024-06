Conte a Napoli, la precisazione di CalcioNapoli24

Gli errori possono capitare a chiunque, non serve fermarsi a rimembrare il passato che permea la storia di ognuno di noi. Gli errori capitano anche a CalcioNapoli24, sempre al servizio del lettore come raccontato in questi anni, tramite la nostra attività sul web, in televisione, sui nostri canali social.

Nella mattinata di oggi abbiamo pubblicato una notizia in cui abbiamo annunciato lo sbarco, in nottata, di Antonio Conte all’aeroporto di Capodichino. Lo diciamo subito, ammettiamo - noi - l’errore. La gestione della notizia ha portato ad una erronea informazione, di cui ci scusiamo con tutti i nostri lettori.

La fotografia di Antonio Conte è stata scattata, nella giornata di ieri, all’aeroporto di Caselle di Torino. Lo stesso sorriso dell’allenatore è reale, in risposta ai presenti - con tanto di divisa invernale indossata fino a ieri - che gli rivelavano la fede calcistica napoletana in vista dell’avventura che sta per iniziare. Non certo una immagine costruita con l’intelligenza artificiale o una foto vecchia, come acclarato da qualcuno, altrimenti sui motori di ricerca sarebbe stato facile trovarla in pochi attimi.

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli nei prossimi giorni, quando si farà immortalare dalla macchina fotografica per lo scatto che sarà poi pubblicato sulle pagine social del club e, soprattutto, sul profilo ufficiale di X del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Nel frattempo noi di CalcioNapoli24 continueremo con il nostro lavoro, nel rispetto dei nostri lettori. Un errore, seppur in assoluta buona fede, non dovrebbe capitare, noi lo abbiamo riconosciuto e ce ne scusiamo.