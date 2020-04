Che fare con Lozano?

Una stagione distrutta dall'emergenza COVID-19 che ha colpito il mondo intero, una stagione non cominciata bene e finita peggio per Hirving Lozano. Arrivato in azzurro con la voglia matta di spaccare tutto e con il gol al debutto all'Allianz Stadium contro la Juventus, il messicano si è spento, nel tempo, nonostante la stima incondizionata di Carlo Ancelotti. L'acquisto più costoso della storia del calcio a tinte azzurre si è dimostrato, in realtà, essere un flop. Eppure, a detta della Fifa, uno dei migliori talenti del calcio mondiale ed inserito anche in una speciale squadra, quella del Fut Birthay insieme a Mabppè, Hazard, Griezman, Rash Ford, Havertz, Muniain, Sissoko, Saint-Maxime, Djenè e Gartan.

Contratto in scadenza nel giugno del 2024, ingaggio importante, preferito anche a Pepè, il muchacho triste, meglio noto come Chucky, si è ritrovato a scivolare indietro nelle gerarchie con l'arrivo di Gennaro Gattuso che, spesso chiamato a rispondere sul calciatore, ha sempre detto di volergli dare una possibilità ma che avrebbe dovuto imporsi di più, cosa non avvenuta visto lo scarso impiego:

"Lozano fortissimo, ma per come voglio giocare io... ci ho parlato con Lozano, può giocare esterno, ma può garantirmi una fase difensiva? Oppure metto lui o la squadra in difficoltà? Io ragiono così, a livello aziendale non mi sto comportando bene, ma schiero giocatori funzionali e devo spiegarglielo. Fa male vedere Lozano in tribuna, ma devo fare delle scelte, poi tutti dovranno farsi trovare pronti".

Un vero flop, costato in pratica 21 mln a rete, visti i due soltanto messi a segno, che quasi ricordano e riportano alla mente un altro talento mai esploso in azzurro: Edu Vargas!

Ma ora che si fa con Lozano? De Laurentiis lo ha inserito nella lista dei partenti, Ancelotti lo vorrebbe all'Everton, poi si cambia idea e si chiede e Gattuso di rilanciarlo, di dargli spazio e puntare su di lui magari la prossima stagione. Forse perchè la situazione del calcio italiano e mondiale è cambiata e l'offerta, per chi ha fiutato l'affare, è scesa di molto, sfiorando i 15 mln di euro, nulla in confronto a quanto è stato pagato. Insomma ora la patata bollente è nelle mani di Gattuso che dovrà fare di necessità virtù e rilanciare il Chucky: Atletico Madrid, Siviglia ma anche Everton permettendo.

