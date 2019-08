Il fantasma Icardi aleggia su Milik: Arek ora trema, se si punta Maurito qualcosa non va

Il fantasma di Mauro Icardi aleggia nella mente di Arek Milik. La ricerca del Napoli di una prima punta è un chiaro segnale di poca fiducia nell'attaccante polacco. Quest'ultimo non è mai riuscito a conquistare il cuore dei napoletani: sfortunato sì ma anche poco cinico sotto porta. Lo scorso anno, fortunatamente senza infortuni, ha segnato ben 20 reti stagionali ma non è mai stato decisivo. La dimostrazione è il fatto che non ha mai insaccato la palla in rete contro le big sia italiane che europee. Questo dato preoccupa e non molto, infatti la dirigenza sta facendo le attente valutazioni per apportare le giuste modifiche in quel reparto.

Calciomercato Napoli

Ma come deve sentirsi Milik? La voce insistente di Mauro Icardi non è un bene per il polacco e si vede. Errore clamoroso sotto porta nella sfida contro il Barcellona, un chiaro segnale di insicurezza e poca fiducia in se stesso. La preoccupazione è tanta ma se non dovesse arrivare Icardi, Milik potrebbe risentire solo delle voci presenti in questa sessione di mercato. Attento De Laurentiis senza attaccante, non si vince...

