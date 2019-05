Presidente...i centrocampisti!

Calciomercato. Il Napoli e il mercato, questo è il momento dei primi contatti, dei primi approcci, dei primi accordi e delle prime speranze. Un calciatore di qua, uno di là, in attesa di completare un organico. In attesa di vedere, tra entrate ed uscite, quale sarà la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

Calciomercato SSC Napoli, si lavora in attacco e sugli esterni

"Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco e terzini, quando saranno messi a posto allora avremmo fatto un gap in più", le parole di Aurelio De Laurentiis di qualche giorno fa. Eppure si parla tanto di attaccanti, si parla tanto di un esterno rapido come Lozano, oppure di una punta centrale che possa essere alternativa a Milik, magari sognando Cavani o Icardi. Si lavora sugli esterni, Hysaj e Mario Rui sono in partenza, da Trippier a Di Lorenzo, passando per Lazzari o Grimaldo e Castagne. Tanti nomi, Ilicic per la trequarti, sembra esserci l'accordo. Verdi, ma anche Ounas in uscita. Ma siamo così sicuri di non aver bisogno di qualcosa anche a centrocampo?

Problema numerico, serve qualche acquisto a centrocampo

A dirla tutta, sembra difficile che il Napoli possa acquistare, dal prossimo calciomercato, con l'impegno del suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, solo attaccanti e terzini. La rosa attuale, infatti, ha soltanto quattro centrocampisti: Fabian Ruiz, Allan, Zielinski e Diawara. Effettivamente pochini per affrontare una stagione lunga e su tre competizioni. Anche perchè le voci sono insistenti, in Francia si continua a parlare di Allan e del Psg, con i transalpini pronti a fare l'offerta irrinunciabile per chiudere i giochi. E allora serve un titolare, serve un calciatore in grado di sostituirlo, Veretout, per esempio. Centrocampista della Viola, però, che potrebbe arrivare anche senza alcuna partenza, ma occhio a Diawara, lui si che sembra vicino all'addio. E allora ne servirebbero addirittura due in mediana. Non c'è dubbio, bisognerebbe guardare anche nella zone centrale del campo, non una ma due volte, al di là del modulo prescelto da Ancelotti: 4-4-2 o 4-3-3. E' una questione numerica!

Le vie del mercato sono infinite. Il 2 settembre è lontano ancora oltre 3 mesi. C'è tempo per ragionare, c'è tempo per capire, c'è tempo per completare la rosa...anche a centrocampo.

di Ciro Novellino

