Benevento come Lucento e Pontedera: l'1-5 è uno schiaffone in faccia che vale zero

di Claudio Russo (@claudioruss)

Napoli-Benevento 1-5, apriti cielo. Va bene rimarcare la sinistra assonanza tra il risultato finale dell’amichevole ed il prezzo del biglietto per assistere al match al Maradona, 1,50 euro, ma disperarsi per un risultato negativo, una figuraccia tremenda, anche no. Napoli-Benevento 1-5 vale quanto Italia-Pontedera 1-2 del 1994, quanto Juventus-Lucento 2-3 del 2014. Anzi, di meno. Per livello dell’avversario ed eco mediatica. Vale quanto Bayern Monaco-Napoli 0-3 di fine luglio.

Mancava mezza squadra titolare, ed i presenti hanno fatto una brutta figura che dovrà servire, e qui Spalletti sarà bravo ad utilizzarla in un modo positivo, a caricarli in vista dei prossimi impegni. Il Benevento se l’è giocata a viso aperto e va dato atto ai sanniti di averci creduto, a differenza di alcuni azzurri che hanno pensato al match come una semplice sgambata, incappando in una manita indecorosa ed indegna del loro curriculum calcistico. Giusti i commenti negativi, ma non si deve andare oltre. Gettare adesso la croce su Marfella, il terzo portiere del Napoli, non serve a niente: è il club ad averlo scelto in quel ruolo in quanto Under, senza occupare un posto in lista (in Serie A, non in Europa).

Uno schiaffone in pieno viso, questo è stato Benevento-Napoli 1-5. Serve più a Spalletti - per capire fin dove si spingono i limiti di concentrazione della squadra - che ad una piazza che meno di 40 giorni fa si esaltava per tre gol al Bayern Monaco. Quanto contano i punteggi delle amichevoli? Napoli-Benevento come Italia-Pontedera, Juventus-Lucento, Bayern-Napoli. Contano molto poco, zero. Contano le indicazioni carpite da Spalletti sui singoli, ed i giusti correttivi da applicare nelle gare che valgono punti. Di ieri sera resterà la figuraccia, nel giorno del 17esimo compleanno della gestione De Laurentiis. Quella sì. Bel regalo, dai.