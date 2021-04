Anche la SSC Napoli scopre il mercato del resale: le maglie Burlon Napoli vanno già oltre i 450 euro [FOTO]

Nato in America e diffusosi in Europa, è ormai una realtà consolidata. Acquistare e rivendere scarpe, capi di abbigliamento e non solo (ricorderete il fenomeno Lidl), con gli stessi criteri con cui si acquisterebbero e rivenderebbero azioni in Borsa: è la radice del reselling, un fenomeno diffuso principalmente tra le generazioni più giovani. Un business vero e proprio, che ha fatto nascere piattaforme mondiali: secondo una previsione GlobalData, il mercato globale del resale passerà da 28 miliardi del 2019 a 64 miliardi nel 2024, con una crescita annua media del 39%.

Maglie Marcelo Burlon Napoli sul mercato del resale

E adesso l'ha scoperto anche la SSC Napoli, che certamente nelle conversazioni con Kappa & Burlon (è Kappa che ha proposto a Marcelo Burlon di mettere a terra una collezione per il club azzurro) ha avuto modo di comprendere come la messa in vendita di 1000 pezzi (quindi una collezione limitata e di 'lusso' visto il prezzo di partenza) avrebbe suscitato l'interesse del reselling.

Maglia Napoli Burlon su Stockx

I primi movimenti, a pochi giorni dalla vendita e dal (guarda caso) immediato sold-out, stanno già avendo luogo su quelle piattaforme di cui vi parlavamo prima. Stockx è leader in questo senso: quattro Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli nella versione nera sono già state vendute col fenomeno del resell. Il prezzo medio? 379 dollari, quindi hanno già un valore di 314 euro circa. Due di queste, tra l'altro, sono state vendute a 483 euro e 450 euro (in questi casi, anche per spingere i compratori e il valore dell'oggetto, potrebbe essere una mossa di qualche stakeholders).

Il prezzo di resell delle maglie Burlon x SSC Napoli

Vedremo cos'accadrà a distanza di qualche settimana, un mese o due: vi terremo certamente aggiornati...

di Manuel Guardasole

