10, 100, 1000 Gattuso in un mondo di falsi

Quando parlava Gattuso nel post Napoli-Parma si è fatto fatica a credere che tutto ciò a cui stessimo assistendo fosse realtà. Una breve e velocissima rotazione del capo è servita a tutti per rendersi conto che le parole del tecnico del Napoli fossero vere e non frutto di fantasia. "Ate che fantasia", diceva Totò. Caspita. Una tavola apparecchiata per la stampa che ha giustamente cavalcato l'onda ed ha fornito i propri punti di vista. Però che colpo di Gattuso a De Laurentiis. "Mi ha deluso" ha detto l'allenatore del Napoli che forse lo sarà ma ancora per poco.

IN UN MONDO dove ormai non si dice più la verità quella di Gattuso (non la prima che fa per fortuna) è un'uscita di lealtà, di dignità e di veridicità, cose che col calcio c'entrano sempre meno. Finalmente! Al di là dei contenuti, perchè quelli poi sono soggettivi, ma sentir parlare così, in maniera chiara e specifica, un uomo di calcio di un certo livello, fa sperare che qualcosa di vero sia rimasto. Benitez dice che 'Il calcio è bugia', Gattuso lo smentisce coi fatti. Non è questo lo spazio per giudicare il Gattuso professionista, stiamo soltando evidenziando quanto quest'uomo sia vero a dispetto di frasi fatte e di circostanza che mai soddisfano chi ascolta.

IN UN MONDO dove gli agenti si fanno la guerra, dove si è disposti a tutto (tutto!) pur di aver ragione e portare acqua al proprio mulino, c'è Gattuso che sa perfettamente che certe parole saranno pesate e che da queste potranno scaturire anche delle spiacevoli conseguenze lavorative. Ma lui se ne frega, guarda avanti e le dice lo stesso. Se l'intervista a Sky fosse durata un'ora sarebbe rimasto a raccontare tutti i dettagli e i motivi che l'hanno allontanato dalla dirigenza napoletana.

IN UN MONDO dove i calciatori, nove su dieci, rispondono con 'Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare sul campo', c'è un Gattuso che ammette di aver rifiutato altri contatti e che ammette di sapere che il suo presidente li ha, invece, avuti. In un mondo dove chi fa una domanda scomoda viene etichettato 'fuori luogo' dagli stessi giornalisti e non l'opposto, c'è un Gattuso che rivela che Politano ci ha messo dieci minuti per capire di aver cambiato il modulo.

MA 10, 100, 1000 di questi uomini qui. Parliamo di uomini, non di professionisti. Quello è soggettivo, ma quando si ha il coraggio di dire le cose come stanno bisogna amplificare questi esempi e renderli noti a tutti. Perchè il calcio ha bisogno dei Gattuso, non dell'altro 99% di falsi.

