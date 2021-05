DIRETTA - Spezia-Napoli 0-3 (16' Zielinski, 23' e 44' Osimhen): ripartenza sprecata dagli azzurri

Spezia-Napoli - Diretta Spezia Napoli Serie A. Gentili lettori di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale tra Spezia e Napoli, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 35a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 15:00 in Liguria. Spezia Napoli si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione, la 35esima giornata si apre con la sfida tra la lotta alla salvezza e la corsa alla Champions.

Spezia-Napoli | DIRETTA

3' - Spreca un contropiede clamoroso il Napoli con Fabian Ruiz che sbaglia l'imbucata per Zielinski

2' - Subito pericoloso lo Spezia, Gattuso una furia con i suoi

1' - Subito cambio nello Spezia: Piccoli al posto di Verde

16.03 - Inizia la ripresa!

47' - Fine primo tempo!

45' - Concessi 2 minuti di recupero

45' - Gol convalidato dal Var dopo un controllo

43' - GOOOOOOOOOOOAL!!! VICTOR OSIMHEN!!! Ancora il Napoli con il terzo gol, assist perfetto di Insigne per Vicotr Osimhen che fa doppietta ed è freddissimo sotto porta

40' - Rischio della difesa del Napoli che prova a giocare palla da dietro, pressa bene lo Spezia e per poco Agudelo non ne approfitta

37' - Brutta punizione di Politano, pallone che finisce alto

34' - Giallo per Ricci, duro fallo su Politano

33' - Tiro da fuori di Hysaj, palla che sfiora la traversa

31' - Gyasi lanciato in profondita, ma è partito da posizione di fuorigioco

27' - Brutto fallo di Gyasi, l'arbitro lascia correre

23' - GOOOOAAAL!! VICTOR OSIMHEN!!! Napoli che raddoppia con una ripartenza devastante, assist perfetto di Zielinski

18' - Grande chiusura di Rrahmani ai danni di Maggiore

16' - GOOOOOAL!!! PIORT ZIELINSKI!!! Grande azione del Napoli con il cross di Di Lorenzo che pesca Zielinski solo in area

11' - Errore di Vignali e Osimhen per poco non approfitta mandando la palla in rete. Palla recuperata, dribbling e tiro forte che sfiora il palo

8' - Ottimo lancio di Fabian per Osimhen in volata verso la porta dello Spezia, Provedel è bravo ad uscire fuori dall'area e chiudere in fallo laterale

6' - Giallo per Hysaj, duro intervento su Verde

5' - Manolas sfiora soltanto il gol di testa

4' - Calcio d'angolo per il Napoli, buona discea in solitaria di Politano

2' - Spezia subito in pressing, fallo di Maggiore su Di Lorenzo

15.01 - Iniziata!

14.58 - Squadre che entrano sul terreno di gioco

13.45 - Formazioni ufficiali:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot , Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde Agudelo, Gyasi. A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Agoume, Farias, Terzi, Bastoni, Ferrer, Saponara, Pobega, Erlic, Piccoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabiàn, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Bakayoko, Labriola, Lozano, Mertens, Petagna, D’Agostino

13.30 - Tantissimi tifosi dello Spezia all'estero del campo, tutti a caricare la squadra con cori e fumogeni prima della gara con il Napoli

7/5/2021 sabato 15.00 SPEZIA-NAPOLI

