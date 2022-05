Spalletti in conferenza: "Il club sa bene come la penso su Koulibaly e Mertens, i leader non si comprano. Le immagini dei tifosi spaccano il cuore"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Spezia Napoli. Al termine del match Spezia Napoli, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 38esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

"Non metterei in risalto quello che è accaduto, mettere in risalto quello che è accaduto dopo per come i tifosi si sono messi lì a fare il tifo per il resto della partita pensando soltanto alla squadra. Bisogna sempre ricordare che allo stadio ci sono anche bambini e famiglie, non bisogna far vedere cose del genere. A noi spacca in due il cuore vedere certe immagini. Lo stadio è una cosa che serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio. Tante immagini belle viste anche a Bergamo e Genova dove i tifosi sono stati vicini alla squadra anche senza aver raggiunto il risultato sperato. Quello è il modo giusto.

Il club sa bene come la penso su Koulibaly, ci sono dei calciatori che hanno cose differenti per come si sono inseriti nella squadra, nella città e nel tessuto di questa società. Ci vuole tempo inserire tutte queste cose in un altro calciatore, lo stesso Koulibaly non era questo quando venne. I campioni so comprano, ma i leader si creano negli anni.

Sono momenti che spaccano il cuore in due le cose viste, queste cose non devono succedere negli stadi, poi bisogna capire i motivi. Bisogna però condannare il tutto. I calciatori hanno motivazioni perché sono professionisti, non sono dilettanti. Noi siamo professionisti di una città importante come Napoli che vive di grande passione. E' per questo che i giocatori hanno giocato una grande partita anche oggi, pure quelli che non hanno mai giocato. Si sono allenati tutto bene sempre in settimana e nei mesi precedenti.

Il Napoli deve mantenere questa qualità tecnica alta come vista oggi tra Insigne e Mertens. E' così che si fa gol alle squadre avversarie. Uno parte sicuro che è Insigne e Kvaratskhelia è arrivato, capiremo se però riuscirà ad adattarsi ad un calcio differenze. Per Mertens parla la storia, è un leader e di quelli che il calcio ha bisogno.

E' sempe una sensazione particolare ritornare qui. Anche oggi si è vista la passione di questa città per questo sport. Tutti hanno festeggiato anche dopo la sconfitta, il calcio è questo".