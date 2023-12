Sorteggi Europei 2024, Gironi e le avversarie dell'Italia: DIRETTA

Ultime notizie calcio - In diretta i sorteggi Europei 2024 con i Gironi che saranno tutti definiti in queste prossime ore, dove si deciderà quali saranno le avversarie dell'Italia di Luciano Spalletti e non solo. Dalle prossime ore andrà in diretta il sorteggio Gironi Europei 2024 ed è possibile seguirlo gratis su CalcioNapoli24.it.

Gironi Europei 2024

Sorteggi Europei 2024: Gironi in diretta

Gironi Europei 2024, sorteggi con le avversarie dell'Italia e delle altre Nazionali che si affronteranno la prossima estate per cercare la vittoria del titolo. Saranno 24 le Nazionali che si affronteranno agli Europei 2024 in Germania che si terrà tra il 14 giugno ed il 14 luglio 2024. Queste le Nazionali qualificate che si affronteranno ai Gironi Europei:

Sorteggi Europei 2024: quando e dove vederlo

Quando e dove vedere i sorteggi Europei 2024. Sarà possibile vedere in chiaro il sorteggio del prossimo Europeo su Rai 2 gratis e anche su RaiPlay con lo streaming. Il sorteggio Euro 2024 inizierà alle ore 18:00 in diretta tv Nazionale e si svolgerà ad Amburgo. L'Italia è in quarta fascia nel sorteggi dei gironi dei prossimi Europei e per questo motivo si teme un Girone complicato. Ecco le quattro fasce per il sorteggio Euro 2024.

Fascia 1

Germania

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Inghilterra

Fascia 2

Ungheria

Turchia

Romania

Danimarca

Albania

Austria

Fascia 3

Olanda

Scozia

Croazia

Slovenia

Slovacchia

Repubblica Ceca

Fascia 4

Italia

Serbia

Svizzera

Playoff Lega A

Playoff Lega B

Playoff Lega C

Dove si giocano le partite degli Europei

Europei 2024, queste le città dove si giocheranno le partite del prossimo Euro 2024 con la divisione per Gironi: