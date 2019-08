Sintesi Barcellona-Napoli 4-0: tra gol in fuorigioco e il siluro di Dembele, gli highlights [VIDEO]

Highlights - Barcellona-Napoli 4-0, gol di Griezmann, Dembele e doppietta di Suarez. Va sottolineato immediatamente come il primo gol dei blaugrana fosse da annullare per fuorigioco di Griezmann. La Sintesi e il risultato Barcellona Napoli su Calcio Napoli 24. La sesta amichevole del Napoli termina con una sconfitta. La gara si è disputata a Ann Arbor al Michigan Stadium, alle ore 17:00 locali e 23:00 italiane. La Tournée americana è iniziata con una sconfitta degli azzurri contro il club catalano il 7 agosto per 2-1.

Napoli Barcellona

Barcellona Napoli 4-0 - Sintesi Barcellona Napoli 4-0

Risultato Napoli oggi - Qui la sintesi di Barcellona Napoli 4-0 giocata al Michigan Stadium di Ann Arbor. I video delle azioni salienti con i gol di Barcellona-Napoli, l'ultima amichevole stagionale per la SSC Napoli in vista della nuova stagione che partirà con la Fiorentina sabato 24 agosto valevole per la prima giornata di Serie A.

Sintesi Barcellona Napoli 4-0! Barcellona Napoli Highilights 4-0. In allegato i video dei gol