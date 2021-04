DIRETTA - Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens e Lozano in panchina, Ospina e Manolas tornano titolari. Ranieri con il doppio ex in avanti

Sampdoria-Napoli - Diretta Sampdoria Napoli Serie A. Gentili lettori di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria Napoli, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 30a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 15.00 allo stadio Marassi. Sampdoria Napoli si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione, corsa alla Champions contro lotta alla salvezza.

Diretta Sampdoria-Napoli

14.15 - Squadre in campo per il riscaldamento

13.45 - FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre, Balde, Ramírez, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Ferrari, Léris. Allenatore: Claudio Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Elmas, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Probabili formazioni Sampdoria Napoli

11/4/2021 domenica 15:00 SAMPDORIA-NAPOLI

Dove vedere Sampdoria Napoli? Sky o Dazn? Streaming e Tv

Samp Napoli, Gattuso

Sampdoria Napoli in diretta su Calcio Napoli 24

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.