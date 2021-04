Probabili formazioni Sampdoria-Napoli: Osimhen, Ospina e Manolas tornano titolari, Lozano e Mertens in panchina! Ranieri si affida a tre ex azzurri

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli. La SSC Napoli si avvicina alla 30esima giornata della nuova stagione di Serie A 2020/21, gli azzurri saranno ospitati allo stadio Luigi Ferraris di Genova dalla Sampdoria di Caludio Ranieri. Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca riscatto dopo lo stop infrasettimanale contro la Juventus nella gara di recupero. La Sampdoria ancora in lotta per la salvezza.

Domenica 11 aprile 2021 ore 15.00 Sampdoria-Napoli SKY

Sampdoria-Napoli, le ultime notizie di formazione

IN CASA SAMPDORIA - Diverse assenze nella Sampdoria, con Claudio Ranieri che perde Yoshida in difesa e si affida all'ex Tonelli. Anche in attacco, l'allenatore pensa di lanciare un tandem che in passato che vestito la maglia del Napoli, sia Quagliarella che Gabbiadini in campo dal primo minuto.

IN CASA NAPOLI - Gattuso con recupera praticamente tutti e cambia ancora formazione rispetto la Juventus. Tornano in panchina Lozano e Mertens, con l'allenatore che punta su Politano e Osimhen. Anche in difesa si rivede Manolas, come in porta Ospina.

Serie A

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

Probabile formazione Sampdoria:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Squalificati: Adrien Silva . Indisponibili: Ekdal, Torregrossa.

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: - . Indisponibili: Ghoulam.