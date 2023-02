DIRETTA - Primavera, Napoli-Lecce 1-2 (7' Sahli, 18' Burnete, 45' Berisha): inizia la ripresa

Napoli Calcio - Napoli Primavera Lecce, la squadra di Frustalupi in casa ospiterà il Lecce con l'obiettivo di tornare a vincere per migliorare la classifica. Si torna in campo con la partita di Campionato Primavera 1 con la sfida Inter Napoli.

Campionato Primavera, Napoli Lecce: diretta testuale

55' - Cambio per il Lecce: dentro McJannet, esce Samek

55' - Lamine sfonda sulla destra, cross al centro per Giannini che al volo conclude altissimo

54' - Lecce ancora pericoloso: Samek dal limite dell'area libera il sinistro, Boffelli blocca in presa bassa nonostante un'insidiosa deviazione

50' - Punizione per il Napoli dal lato corto sinistro dell'area di rigore: Spavone cerca direttamente la porta ma senza fortuna

46' - Nessun cambio, confermati gli unidici iniziali anche per questo inizio secondo tempo

17.00 - Inzia la ripresa di Napoli-Lecce Primavera!

45' - Termina il primo tempo! Beffa finale per la squadra di Frustalupi che dopo l'iniziale vantaggio di Sahli è stata rimontata e superata dal Lecce: decisive le ingenuità difensive degli azzurrini.

44' - Vantaggio del Lecce allo scadere! Clamorosa dormita della difesa del Napoli: cross dalla desta, uscita a vuoto di Boffelli con il pallone che sbatte su Gioielli e carambola in rete per il 2-1 dei giallorossi con il tocco decisivo di Berisha. Beffa incredibile per gli azzurrini proprio quando termina il primo tempo

43' - Insistono gli azzurrini che stazionano nella metà campo del Lecce: cross di Lamine troppo lungo per Spavone, sul seguente traversone dalla sinistra è D'Avino a non trovare il tempo giusto e l'occasione sfuma.

40' - Occasione per il Napoli! Break di D'Avino che arriva fino al limite dell'area e calcia: il pallone viene deviato ed arriva sui piedi di Rossi che con il destro calcia sull'esterno della rete da posizione defilata

38' - Grande invenzione di Alastuey che serve Spavone in area di rigore: l'azzurrino, però, perde l'attimo giusto e viene murato in angolo. Sul corner la palla arriva a Sahli che non controlla bene e calcia sull'esterno della rete

35' - Angolo per il Lecce che guadagna nuovamente metri: cross di Vulturar dalla sinistra che prova a cercare direttamente la porta, allontana Gioielli

33' - Prima ammonizione della gara: sanzionato Vulturar per un fallo su Spavone

28' - Cross dalla trequarti del solito Alastuey: traiettoria troppo lunga, non ci arriva Spavone ed il Lecce riparte

26' - I partenopei tornano ad affacciarsi in avanti: prima Alastuey e poi D'Avino cercano la conclusione dal limite, senza però inquadrare lo specchio della porta

23' - Napoli impreciso in fase di costruzione: i ragazzi di Frustalupi (squalificato) non riescono a sfruttare un paio di situazioni favorevoli, venendo chiusi dai centrocampisti leccesi

17' - Pareggio del Lecce. Disattenzione difensiva degli azzurri con Lamine che sbaglia il tempo della chiusura, sul cross basso dalla destra si avventa Burnete che insacca l'1-1 da due passi

16' - Pericoloso il Napoli! Azione centrale di Sahli che prova la conclusione di sinistro dal limite che viene però bloccata dal portiere leccese

15' - Il canovaccio della gara ora è cambiato dopo il vantaggio del Napoli: adesso è il Lecce ad amministrare il possesso, con la squadra di Frustalupi che attende in difesa e prova pungere in contropiede

11' - Angolo per il Lecce che insiste: la sfera viene messa in mezzo, ma non arriva nessun giallorosso e la difesa del Napoli allontana

9' - Il Lecce prova subito a reagire: Munoz prova il tiro, la sfera termina sulla testa di Burnete che non inquadra però la porta. Rischio per gli azzurrini

7' - Napoli in vantaggio! Ripartenza fulminea degli azzurri che parte da una splendida azione di Alastuey: la sfera arriva a Rossi che serve in area da Sahli che controlla e da due passi insacca l'1-0!

3' - Napoli che prova ad amministrare il possesso, faticando però contro il pressing avversario che non lascia varchi

2' - Lecce subito in pressione offensiva, con Boffelli che per poco non perde la sfera: il portiere si prende un rischio in dribbling ma riesce ad allontanare

1' - Inizia la gara, primo possesso per gli azzurrini!

16.00 - Squadre in campo, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del terremoto in Turchia e in Siria

15.45 - Un quarto d'ora al calcio d'inizio, le squadre hanno terminato il riscaldamento e tra poco saranno nuovamente in campo

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce:

NAPOLI : Boffelli, D'Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Alastuey, Gioielli, Giannini; Spavone, Salhi; Rossi. A disp. Turi, Barba, Acampa, Pesce, Mutanda, Marchisano, Sequino, Boni, Marranzino, Koffi, Russo, Bonavita. All. Frustalupi (squalificato)

: Boffelli, D'Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Alastuey, Gioielli, Giannini; Spavone, Salhi; Rossi. A disp. Turi, Barba, Acampa, Pesce, Mutanda, Marchisano, Sequino, Boni, Marranzino, Koffi, Russo, Bonavita. All. Frustalupi (squalificato) LECCE: Borbei, Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Berisha, Vulturar, Samek; Corfitzen, Burnete, Salomaa. A disp. Moccia, Leone, Russo, Bruhn, Bruns, Daka, McJannet, Minerva, Hegland, Kljun. All. Coppitelli

15.30 - Manca mezz'ora al calcio d'inizio di Napoli-Lecce Primavera, a breve saranno comunicate le formazioni ufficiali.

La 18esima giornata si giocherà alle ore 16:00 al Centro Sportivo di Cercola G. Piccolo.

I convocati di Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.

Dove vedere Napoli Lecce Primavera?

Napoli Lecce Campionato Primavera, dove vederla in streaming e tv? La partita sarà disponibile in diretta tv sul Canale Sportitalia e anche in streaming grazie a Sportitalia streaming.