DIRETTA VIDEO - Napoli-Inter, formazioni ufficiali: Mazzarri cambia difesa e centrocampo, le scelte di Inzaghi

Napoli Inter Tv - Napoli Inter Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 14a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro l'Inter di Inzaghi. Il Napoli vuole provare ad accorciare sulla capolista. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

DIRETTA VIDEO Napoli Inter

Napoli Inter Tv - La partita di campionato della 14esima giornata del calendario di Serie A che si giocherà allo stadio Maradona.

Napoli Inter: diretta testuale

20.00 - Mazzarri prova a sopperire a le assenze di Mario Rui e Olivera sulla fascia sinistra, provando Natan ed escludendo Juan Jesus.

19.50 - Inzaghi sceglie l'undici ideale, quello titolare senza particolare sorprese nelle scelte ma poi vedremo in campo.

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Demme, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Simeone, Zerbin, Gaetano, Raspadori

INTER (3-5-2) Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Frattesi, Asllani, Agoumé, Arnautovic, Sanchez

19.30 - Siamo in attesa delle formazioni ufficiali per capire se verranno confermate le indescrezioni filtrate sulle possibili novità nel Napoli, ma anche per vedere le scelte di Inzaghi.

19.20 - Anche l'Inter è giunta nell'impianto di Fuorigrotta.

19.15 - da qualche minuto è arrivato il pullman del Napoli allo stadio Maradona - IL VIDEO

19.00 - Secondo quanto riferito da Sky ecco la probabile formazione del Napoli: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Natan terzini. Ostigard e RRahmani coppia di centrali di difesa. A centrocampo Lobotka e Anguiss, con Elmas in vantaggio su Zielinski. In attacco Osimhen con Kvaratskhelia e Politano sui lati.

Napoli Inter in diretta con la cronaca della partita di Serie A. Segui il live della gara con la 14esima giornata di campionato che vede affrontarsi due squadre che si giocano tutto in quella che può essere una sfida scudetto. La partita di campionato si giocherà alle ore 20:45 nel lunch match domenicale allo Stadio Maradona.

03/12/2023 domenica ore 20:45 Napoli Inter

Napoli Inter dove vederla Tv e streaming?

Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Napoli Inter 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Inter Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.