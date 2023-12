DIRETTA VIDEO - Mazzarri: "Fondamentale passare il turno, non sottovalutiamo il Braga! Fase difensiva? Voglio una squadra solida, su Natan e la difesa a tre..."

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli Braga. Con l'allenatore della SCC Napoli parla anche Juan Jesus.

15.00 - Entrano Mazzarri e Juan Jesus in sala stampa, inizia la conferenza:

Juan Jesus: "Momento particolare? Sicuramente domani è una partita in cui ci giochiamo tanto, il passaggio del turno. Nelle ultime partite siamo stati in crescita, con il Napoli che sta tornando quello che è sempre stato. Stiamo trovando la fiducia giusta anche a livello mentale, io sono quello più grande ma ci sono tanti giovani. Con la Juve abbiamo fatto una buona partita, con il Braga vogliamo vincere per dare tranquillità al gruppo".

Juan Jesus: "Rivincere al Maradona? Manca fare gol, alle volte siamo meno lucidi dell'anno scorso. Con il lavoro che stiamo facendo tornerà anche questo, stiamo dando segnali importanti. Speriamo di vincere e trovare la serenità giusta, soprattutto vogliamo farlo in casa al Maradona".

Juan Jesus: "Inizia un nuovo campionato per il Napoli? Il mister lo conosco da tanto, ci sta dando carica e la consapevolezza che non siamo calciatori finiti. Stiamo sistemando delle piccole cose a modo suo, come ogni allenatore ha il proprio modo, ma già si vede che c'è un cambio importante. Contro la Juve si è visto per 80 minuti, abbiamo sbagliato occasioni importanti e loro invece hanno fatto gol. C'è bisogno di tranquillità".

Juan Jesus: "Tante cose sono cambiate, per noi e la società. Quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono, tutti si aspettano di ripetersi dopo l'anno scorso. Nell'inconscio pensi che vada bene così quando vinci, dobbiamo rispondere noi a quello che succede in campo. Ci vuole un po' di impegno in più e di tranqullità, poi le vittorie arriviranno. Il calcio è questo, i momenti brutti passano e poi arrivano quelli belli".

Juan Jesus: "Il Braga è una grande squadra, molto organizzata. Domani a prescindere dal risultato daremo tutto, è una partita importantissima e la affronteremo con lo spirito giusto".

Mazzarri: "Quanto è importante la gara di domani? E' fondamentale passare il turno, in queste partite da quando sono tornato ho provato a migliorare un po' tutti gli aspetti. La squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma deve trovare l'equilibrio dell'anno scorso e non concedere ripartenze. Vorrei vedere una squadra più compatta quando si attacca e difende, dal punto di vista del risultato siamo stati più carenti. Mi aspetto domani una squadra più compatta, contro la Juventus si è giocato bene così come con l'Inter. Domani vorrei passare il turno dimostrando che si è solidi, non vogliamo regalare niente agli avversari in quanto a ripartenze".

Mazzarri: "Tornare alla difesa a tre? Per assurdo sono venuto a Napoli perchè mi piaceva giocare a quattro, invece ora tutti mi chiedono di tornare a tre. A sinistra siamo carenti perchè è successo di tutto, Natan sta facendo bene ma mi aspetto che possa spingere di più perchè in Brasile faceva il terzino. Quando arrivi dal brasile è difficile, al Torino mi ricordo che arrivò Bremer e fu difficile inserirsi. Natan sta facendo bene, anche Zanoli ha avuto spazio seppur con un minutaggio ridotto. L'importante è stare tranquilli nella gestione della palla, perchè a destra stiamo facendo un gran calcio. Dobbiamo essere più solidi in entrambe le fasi".

Mazzarri: "Sto imparando il georgiano per la pronuncia di Kvara? Io già faccio fatica con i nomi italiani, quindi figuriamoci con quelli stranieri (ride, ndr)".

Mazzarri: "Per quello che ho visto, in questo momento, per ottenere risultari c'è bisogno di avere la difesa migliori. C'è bisogno di sicurezza difensiva quando fai il tuo gioco, questo ti regala autostima. In passato dicevo che bastava aspettare per trovare il gol, ma la fase difensiva per una squadra come la nostra che attacca bene bisogna migliorarla ed essere più attenti. E' questo l'aspetto che voglio vedere domani".

Mazzarri: "Pochi tiri in porta? Con la Juventus abbiamo fatto 7 tiri, purtroppo, e non so perchè, ultimamente tiriamo male e spesso alto. Quando ero qui in passato, arrivammo terzi, ed avevamo due centrocampisti che non segnavano mai da fuori area. Poi arrivano Inler e Dzemaili, ed arrivammo secondi. C'è bisogno dei gol dalla distanza, su questo dobbiamo lavorare. Se riusciamo a schiacciare gli avversari in area di rigore, c'è bisogno anche dei gol da fuori area perchè non puoi arrivare sempre con il pallone in porta. Quindi devo lavorarci, molte grandi squadre risolvono le partite con il tiro dalla distanza".

Mazzarri: "Aspetto piscologico mi preoccupa? La paura non credo che ci sia, ma un po' di tranquillità bisogna ritrovarla. Quando qualcosa va storto la squadra accusa il colpo, mentre se le cose vanno bene si gioca nella maniera migliore. Per questo domani voglio una squadra solida, dobbiamo essere bravi ad affrontare questi momenti. La squadra non deve sbandare, evitando errori perchè sono sicuro che così il momento complicato passerà presto ed arriverà la prima vittoria. Il Braga è bravissimo in contropiede, non bisogna sottovalutarlo. Ci tengo molto a questo aspetto dell'attenzione domani".

Mazzarri: "Gestione delle energie? Tanti anni fa i calciatori vivevano le partite in modo diverso, quando un titolare faceva tre partite importanti poi ne faceva una bruttissima. Ora i ragazzi vivono il calcio in un altro modo, giocano partite ravvicinate e non ne risentono. E' cambiata la mentalità, c'è meno stress e per questo non sono preoccupato. Se gli fai fare il giusto recupero fisiologico loro sono già pronti e freschi per giocare ancora. Non sono preoccupato se dovessero giocare sempre gli stessi".

