Giovanni Manna: segui l'intervista su CN24

Calciomercato Napoli - Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, in un'intervista ai microfoni di Radio CRC, radio partner Calcio Napoli, per parlare di tutti quelli che sono stati i retroscena di calciomercato e non solo.

Calciomercato Napoli: intervista Giovanna Manna

Ai microfoni di Radio CRC (frequenza di Radio CRC è FM 100.500) dalle ore 12:00 alle ore 13:00, in diretta l'intervista del ds del Napoli Giovanni Manna.