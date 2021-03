Sorteggi Europa League, Quarti di Finale: c'è sola la Roma tra le italiane

Sorteggi Europa League Live. Oggi il sorteggio Europa League, dove tra le italiane è coinvolta soltanto la Roma. Sorteggi Europa League Quarti di Finale, a passare il turno tra le italiane è soltanto la Roma, con il Napoli fuori ai sedicesimi e il Milan agli ottavi. In Champions nemmeno è presente un'italiana ai quarti, l'Italia fa affidamento totale sulla Roma di Fonseca. Sorteggi live Europa League, si inizierà oggi, come di consueto, la cerimonia alle ore 12:45 a Nyon. Segui su CalcioNapoli24 la diretta dell'estrazione Europa League. Uefa Europa League sorteggio live.

Sorteggi Europa League Live. Quarti di Finale Europa League, tutti gli accoppiamenti:

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-Roma

Dinamo Zagabria-Villarreal

Roma (ITA)

Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG)

Ajax (NED)

Dinamo Zagabria (CRO)

Villarreal (SPA)

Granada (SPA)

Slavia Praga (CZE)

Date Europa League 2021

Quando si giocano i quarti di finale d'Europa League? Date Europa League quarti di finale:

Andata Quarti di Finale Europa League 8 aprile;

Ritorno Quarti di Finale Europa League 15 aprile.

Semifinali : 29/04/2021–06/05/2021;

: 29/04/2021–06/05/2021; Finale: 26/05/2021.

I sorteggi d'Europa League saranno trasmessi in diretta tv dalle ore 12:45 su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Sarà inoltre possibile vedere i sorteggi Europa League streaming anche su Sky Go o in streaming su Now Tv.

Sorteggi Europa League streaming live - Dove vedere il sorteggio di europa league? Sarà possibile vedere i sorteggi Europa League 2020/21 solo su Now Tv o Sky Go scaricando l'applicazione.

