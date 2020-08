DIRETTA - Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Lobotka, torna Mertens. Inzaghi con Correa e Immobile

Napoli-Lazio- Diretta Inter Napoli Serie A. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio valida per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 38a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 20.45 allo stadio San Paolo.

Napoli-Lazio | DIRETTA

19:56 - A breve squadre in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disp. Karnezis, Demme, Allan, Lozano, Elmas, Luperto, Maksimovic, Politano, Hysaj, Ghoulam, Younes, Milik. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp. Guerrieri, Proto, Lukaku, Djavan Anderson, Armini, Bastos, Caicedo, Jony, André Anderson, Cataldi, Adekanye, Vavro. All. Inzaghi

Sky, le ultime di formazione: Gattuso prova gli 11 anti Barcellona, Inzaghi con Correa-Immobile

Probabili formazioni Napoli Lazio

28/07/2020 martedì 20.45 NAPOLI - LAZIO

Dove vedere Napoli Lazio? Sky o Dazn? Streaming e Tv

