Sky - Milik fuori dal progetto Napoli, apertura totale alla Juventus! De Laurentiis ha ribadito la valutazione importante, le ultime

Arkadiusz Milik è fuori dal progetto Napoli, e lo è per decisione sua come raccontato da Sky Sport durante lo speciale dedicato al calciomercato: non vuole rinnovare il contratto, lo ha confermato più volte negli incontri avuti col club.

Il Napoli sa che la Juventus ha un accordo contrattuale con Milik, Arek vuole i bianconeri e c’è apertura totale: manca l’accordo tra le società, De Laurentiis ha ribadito la valutazione importante mentre la Juventus vuole una punta soltanto tramite scambi e senza un grosso esborso cash. Molto gradito Bernardeschi come contropartita, altra ipotesi sarebbe Luca Pellegrini.