Sky, le ultime di formazione: Gattuso prova gli 11 anti Barcellona, Inzaghi con Correa-Immobile

Gattuso schiererà contro la Lazio, presumibilmente l'undici titolare che l'allenatore ha in mente di mandare in campo al Camp Nou contro il Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League. Quindi tridente formato dai senatori Mertens, Callejon e Insigne.

Per quanto riguarda la Lazio che proverà di regalare a Immobile il record di gol in una sola stagione detenuto da Higuain, Inzaghi manderà in campo la migliore formazione per cercare di raggiungere un piazzamento d'onore alle spalle della Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi