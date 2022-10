DIRETTA - Cremonese-Napoli: pre-partita live dallo stadio Zini di Cremona

Cremonese Napoli Tv - Cremonese Napoli Serie A, diretta gratis anche su CalcioNapoli24.it. nona giornata da calendario di Serie A degli azzurri. Si giocherà questo pomeriggio la partita Cremonese Napoli. Il match sarà visibile in diretta anche con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Cremonese Napoli | DIRETTA VIDEO

Ore 16:10 - In attesa delle formazioni ufficiali, clicca qui e leggi le ultimissime SKY.

Ore 16:00 - Tra pochissimo saremo in diretta video dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, in compagnia dei tifosi napoletani in trasferta: comunicheremo anche le formazioni ufficiali e le ultime notizie sulla partita di oggi Cremonese-Napoli.

Diretta Cremonese-Napoli: cronaca testuale

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Cremonese Napoli, match valido per la 9a giornata di campionato Serie A. Il fischio d'inizio della partita Cremonese Napoli è previsto alle ore 18:00 dallo stadio Zini. Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita.

Ecco tutte le informazioni:

Cremonese Napoli

Cremonese-Napoli: in diretta su Calcio Napoli 24

Cremonese Napoli Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita amichevole visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Riccardo Catapano e Salvio Passante.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.