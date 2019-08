Barcellona-Napoli - Come comprare la partita amichevole su Sky Sport? Partita non visibile in streaming!

Notizie Calcio Napoli - Come acquistare su Sky Barcellona-Napoli? L'amichevole tra il calcio Napoli e il Barcellona sarà è visibile solo in modalità PPV (Pay per view)* e sarà possibile acquistarla già da ora tramite le impostazioni di Sky Sport. La gara si giocherà il 10 agosto alle h17.00 Locali e 23.00 italiane sul canale Sky Sport numero 251, al costo di € 10.00,

Barcellona-Napoli, il codice evento PPV: 421862

Barcellona - Napoli, come comprarla su Sky Sport?

Amichevole Napoli: Come posso acquistare Barcellona - Napoli?

Si può acquistare la partita:

dall’area Sky Fai da te accedi con il tuo Sky ID su Primafila, scegli la categoria CALCIO, seleziona la data del 10 agosto e premi il tasto CERCA, premi AGGIUNGI presente di fianco alla partita BARCELLONA - NAPOLI e infine premi ACQUISTA.



dall’app Sky Fai da te accedi con il tuo Sky ID su Primafila, scegli la categoria SKY PRIMAFILA CALCIO, scegli il giorno del 10 agosto, premi il tasto NOLEGGIA presente sotto la partita BARCELLONA - NAPOLI e infine premi CONFERMA per completare l’acquisto.



dal telecomando del tuo decoder, premi il tasto Primafila del tuo My Sky o se utilizzi Sky Q tasto Home (tasto casetta) poi sezione Primafila e seleziona l'evento che ti interessa, successivamente premi OK e segui le indicazioni a video.



dallo smartphone, invia un SMS al numero 340 431 11 11 con il testo: PPV(spazio) numero della Smart card (spazio) 421862.



dal telefono, chiama il 199.100.200, digita il numero della Smart card premi il tasto 1 e segui le indicazioni della voce registrata.

*N.B. La partita non sarà visibile su Sky Go e Sky sul digitale terrestre perché non sono disponibili contenuti PPV - Primafila