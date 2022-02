UFFICIALE - L'Inter supera 2-0 la Roma e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia

Ultime notizie Coppa Italia - Termina 2-0 il match dei quarti di finale fra Inter e Roma. Fa davvero poco la squadra di Mourinho per impensierire la corazzata di Inzaghi che riscatta il brutto ko nel derby con una prestazione di carattere e sostanza. Con questo successo ai quarti, raggiunge quindi la semifinale di Coppa Italia la squadra nerazzurra.

Coppa Italia Inter Roma 2-0 risultato e tabellino

La mette subito in discesa Dzeko che la sblocca su assist di Perisic dopo 2', mentre il raddoppio è ancora una volta di Alexis Sanchez con una perla dalla lunga distanza al 68'. Da segnalare, infine, nel finale del primo tempo l'infortunio per Alessandro Bastoni: trauma contusivo alla caviglia destra per il centrale nerazzurro.