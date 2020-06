Tuttosport su Ronaldo: "Si presenterà all’Olimpico per la finale ancora più motivato, la Coppa Italia è uno dei pochi trofei che mancano alla sua bacheca"

Notizie calcio Napoli - «L’unico attaccante più pericoloso di Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente», avrebbe detto una volta Carlo Ancelotti, tecnico di CR7 a Madrid ed ex Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio all’attaccante portoghese:

“Figurarsi il Cristiano Ronaldo che nella partita precedente oltre a non segnare ha anche sbagliato un calcio di rigore. Stando alla teoria alla base della frase di Ancelotti, chi se lo troverà davanti in finale di Coppa Italia avrà un compito arduo. Insomma, non bastasse la sua competitività standard, non bastasse a stimolarla ulteriormente il fatto che la Coppa Italia è uno dei pochi trofei che mancano alla sua sterminata bacheca, Ronaldo mercoledì si presenterà all’Olimpico per la finale ancora più motivato del solito”