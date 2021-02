Napoli - Gattuso cerca il record col Napoli. Come riportato da Repubblica, mai nella storia azzurra la società ha fatto due finali e Gattuso ora vuole fare la storia in questo momento di crisi. A Bergamo sarà l’occasione giusta per tirare finalmente le prime somme, con l'impresa che potrebbe arrivare proprio nel periodo più buio e controverso della gestione Gattuso. La seconda finale di seguito sarebbe infatti un record e pure una rivincita personale, per Ringhio. Mai visto un bivio così.