Palermo, Dionisi in conferenza: "Napoli di altissimo livello, ma ce la giocheremo! Bello tornare al Maradona, sulla formazione..."

Notizie Napoli calcio. Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia della gara di Coppa Italia con il Napoli, valida per i sedicesimi di finale.

Di seguito le parole di Dionisi in vista di Napoli-Palermo di Coppa Italia:

“Giochiamo contro una squadra di altissimo livello, tra A e B c’è differenza, il Napoli lotterà per il vertice. Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Sarà difficile, stiamo preparando la gara di Napoli senza parlare di turnover, anche se qualcuno che ha giocato sabato non inizierà nell’undici titolare. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti.

Infortunati? Alcuni stanno già facendo una parte di allenamento con la squadra. Questi giorni ci serviranno per capire se sono disponibili per Napoli, oppure lavoreranno per la prossima partita che è altrettanto importante. Verre sta recuperando, lo sto vedendo vicino alla squadra. L’unico infortunio lungo è Blin, purtroppo; è un giocatore importante, lo tornerà a essere.

Assenze? Non sono preoccupato, è un’opportunità per chi c’è. Siamo una rosa molto competitiva, dobbiamo crescere come squadra e trovare un equilibrio. Le qualità individuali ci sono nei 22 di movimento. Da ora in avanti tutti avranno possibilità di dimostrare. Abbiamo un centrocampo di livello ma non abbiamo ancora trovato l’equilibrio giusto. Non avevamo un giocatore come Blin ma lo possiamo sostituire all’interno dell’organico. Per Gomes si tratta di una botta, è recuperato.

A centrocampo abbiamo giocatori duttili. Mi piace parlare di un centrocampo mobile: non escludo che potremo giocare senza play. Ranocchia può giocare come regista, ha qualità importanti e può fare quel ruolo. Henry e Brunori hanno caratteristiche diverse. Henry ha più struttura, dà il meglio spalle alla porta. Brunori è più da fraseggio e uno contro uno fronte porta. In base alla partita e alla settimana a oggi la scelta può essere l’uno o l’altro: non è una decisione definitiva. Non escludo in futuro di farli giocare insieme.

Sono qua da due mesi, ho scelto questa realtà per scrivere il futuro insieme. Nel futuro c’è l’obiettivo di giocare partite come quella col Napoli con più continuità ma dobbiamo essere bravi tutti. Serve un ambiente costruttivo, c’è voglia da parte di tutti, non sempre nell’immediato si raggiunge l’obiettivo. Tra Napoli e Palermo c’è un livello diverso, ma nel calcio non è mai detto. Dobbiamo essere bravi a giocarci bene le nostre carte.

Mi aspetto un Napoli forte, le ultime mie esperienze al “Maradona” non sono positive. Sarà bello giocarci contro, il risultato non è scritto. Come giocherà non lo so, vedo che possono giocare a quattro, credo che stiano lavorando di più con la difesa a tre. Noi dobbiamo cercare di essere più squadra possibile.

Brunori lo conoscete benissimo, ha fatto tanti gol e ha dato tanto alla squadra. In estate ci sono stati un po’ di punti interrogativi, inutile negarlo. Matteo è un ragazzo che lavora e ha pochi grilli per la testa, sabato è entrato alla grande. Ha iniziato la stagione con qualche dubbio ma ora non ci sono più. I giocatori devono accettare la concorrenza. Sulla fase offensiva possiamo migliorare, come nei 20 minuti del secondo tempo col Cesena.

Non siamo uno schiacciasassi e non lo saremo se non cresciamo nella mentalità. Non possiamo aspettare i risultati per avere la mentalità. Il campionato è difficile, noi siamo una squadra con qualità medio/alta, non siamo una compagine di A che gioca in B. Abbiamo giocatori importanti ma dobbiamo avere la mentalità, per giocare a Palermo non basta avere una buona qualità. Non abbiamo ancora dato tutto, c’è margine per crescere. Le altre non ci aspettano”.