Notizie calcio Napoli - David Ospina, grande protagonista di Napoli-Inter, dovrà saltare la finale per squalifica dopo l'ammonizione rimediata ieri sera. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Peccato che non possa godersi questa prestazione e la finale. Peccato per lui, ma così il Napoli potrà rilanciare Alex Meret, che avrà la sua grande occasione per rilanciarsi, dopo una stagione complicata. Al di là di tutto, Gattuso già carica i suoi perché questa finale vuole vincerla"