Juve-Milan - Succede di tutto nei primi 15 min: CR7 sbaglia un rigore, rosso per Rebic [VIDEO]

Riprende con il botto il calcio in Italia. Succede praticamente di tutto nei primi 15 minuti di partita. Orsato concede un rigore ricorrendo al VAR per fallo di mano di Conti. Si presenta sul dischetto il solito Cristiano Ronaldo che si fa ipnotizzare da Donnarumma e prende il palo. Sul capovolgimento di fronte Rebic è eutore di un'entrata killer a gamba tesa su Danilo colpito con una tacchettata in pieno petto. L'attaccante rossonero si vede sventolare in faccia il cartellino rosso dal direttore di gara e lascerà i sui compagni in inferiorità numerica per il resto del match.

Guarda il video in allegato!