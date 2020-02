Il Mattino - Mertens non rinnova con il Napoli, Inter o club all'estero nel futuro. Il belga mette nel mirino il record di Hamsik

Ultimissime calcio Napoli - Mertens torna centravanti. Come riporta Il Mattino, Gattuso lo aveva anticipato nel post partita contro il Lecce «Per me Dries è un 9» e effettuerà la mossa già stasera per la semifinale di andata di coppa Italia con l’Inter: Il belga torna titolare e mette nel mirino il record di Marek Hamsik per il bomber azzurro di tutti i tempi con 121 reti. Mertens è a quota 119.

Mertens è in scadenza di contratto e non ha rinnovato con il Napoli: l’accordo non è stato trovato e al momento resta la distanza tra le parti ma il discorso resta ancora aperto. Il suo futuro, quindi, è ancora tutto da decifrare ed è seguito da diversi club, tra questi anche l’Inter, oltre che diversi club all’estero. Una partita ancora apertissima quella del suo futuro da qui a giugno ma intanto la priorità è il presente.