Fiorentina: Piatek e Ikone in panchina, le scelte di Italiano

L’edizione odierna de La Nazione concentra la sua attenzione sulla trasferta che vedrà impegnata oggi la Fiorentina a Napoli. Dopo gli schiaffi di Torino c’è bisogno di una reazione e la Coppa Italia, oltre che un trofeo, potrebbe valere come accesso alternativa all’Europa League. L’allenatore si è fatto sentire all’indomani del rovescio, mentre valuta le scelte. Presenti tra i convocati entrambi gli ultimi arrivati Ikone e Piatek ma, per entrambi, si prospetta una partenza in panchina.

