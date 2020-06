"E’ una delle sue migliori partite nel Napoli, azzera Lautaro!". Maksimovic gigante nelle pagelle, il serbo alza un muro

Ultime notizie Napoli - Nella partita di ieri sera tra Napoli e Inter uno dei migliori in campo è stato il difensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic, come confermato dalle pagelle dei quotidiani.

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

“Lautaro fa poco per metterlo in difficoltà, ma lui è comunque irreprensibile in marcatura pure quando deve alzare la contraerea”