Coppa Italia, dove vedere Fiorentina-Empoli gratis in Tv e streaming: il canale

Dove vedere Fiorentina-Empoli gratis in Tv e streaming: la Viola torna in campo per la Coppa Italia dopo il terribile spavento con Edoardo Bove. Gara in programma oggi 4 dicembre alle 21.00. Al di là di quanto accaduto e fortunatamente rientrato, va in scena una sfida interessantissima tra due realtà rivelazioni di questo campionato.

Da una parte i toscani che se la stanno giocando per la parte altissima della classifica, dall'altra l'Empoli al 10° posto e finora abbastanza lontano dalle sabbie mobili della retrocessione. Dove vedere Fiorentina-Empoli gratis in Tv e streaming? Questa la domanda che si porranno tifoi e appassionati in queste ore.

Intanto in programma per la Coppa Italia ci saranno anche queste partite:

Lazio-Napoli 5 dicembre alle 21.00

5 dicembre alle 21.00 Juventus-Cagliari 17 dicembre alle 21.00

Atalanta-Cesena 18 dicembre alle 18.30

Roma-Sampdoria 18 dicembre alle 21.00

Inter-Udinese 19 dicembre alle 21.00

Dove vedere Fiorentina-Empoli in Tv

Dove vedere Fiorentina-Empoli in Tv? La buona notizia, come da rito per le gare di Coppa Italia, è che non serviranno abbonamenti per assistere al match. Fiorentina-Empoli sarà in chiaro e lo sarà in particolare sui canali Mediaset. Partita in diretta su Italia 1.

Dove vedere Fiorentina-Empoli in streaming

Dove vedere Fiorentina-Empoli in streaming? Doppia chance in formato digitale, perché la partita sarà sia tramte Mediaset Infinity che sul sito di SportMediaset.