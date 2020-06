CorSport annuncia: Chiellini e Higuain non ci saranno col Napoli! Ramsey potrebbe andare in panchina

Ultime Serie A - In finale senza Chiellini e Higuain. Piccola speranza per Ramsey. La Juventus si avvicina alla sfida con il Napoli che vale la Coppa Italia con la certezza di non avere a disposizione né il capitano, né il Pipita. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Entrambi hanno svolto ancora un lavoro personalizzato e logica vuole che, non essendo ancora avvenuto il rientro in gruppo, il recupero sia impossibile. Qualche possibilità in più c’è per il gallese che ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni. Al massimo potrà rientrare tra i convocati e partire dalla panchina. Cuadrado potrebbe fare il terzino destro: resta il ballottaggio con Danilo. A centrocampo, il dubbio è tra Pjanic e Khedira"