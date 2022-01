Coppa Italia, Napoli-Fiorentina può slittare: il motivo

La Serie A sceglie di andare avanti seguendo la propria linea. Possibile, insomma, che il prossimo turno si trasformi in una sorta di nuovo test di tenuta come racconta l'edizione del Corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

"Per Torino-Fiorentina, invece, si va verso lo spostamento a lunedì, sfruttando il fatto che il blocco delle Asl scade domenica sera. E stessa sorte, si augurano in via Rosellini, possa avere pure Udinese-Atalanta: i friulani vanno ancora convinti, ma ora c’è anche l’aggravante di altri cinque positivi.

La conseguenza è che gli ottavi di Coppa Italia previsti mercoledì, ovvero Atalanta-Venezia e Napoli-Fiorentina, slitterebbero a giovedì"