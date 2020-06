Coppa Italia, Gattuso studia la rivincita: due anni fa contro la Juventus perse 4-0

Notizie calcio Napoli - Gattuso contro Sarri. Mercoledì 17 all’Olimpico di Roma i due tecnici si sfideranno per giocarsi il primo trofeo italiano in carriera. E sarà una sfida per forza di cose speciale, come racconta Tuttosport:

“Una rivincita per “Ringhio”, che due anni fa perse la finale di Coppa Italia contro la Juventus per 4-0, una ritorno al passato per Sarri che a Napoli ha preso il volo e lasciato un pezzo di cuore. Il Napoli torna in finale a distanza di sei anni: l’ultima volta fu contro la Fiorentina nella stagione ’13-14 e fu vittoria, così come con la Juventus due stagioni prima, nel ’11-12”