Coppa Italia, Gattuso contro Sarri! Gazzetta: Ringhio ama le sfide complicate, strada facendo ha conquistato tutti

Notizie calcio Napoli - L’unico trofeo alzato da Sarri in Italia è una lontana Coppa di Serie D con il Sansovino mentre un motivo di sorriso per Gattuso allenatore è la promozione in Serie B con il Pisa. Mercoledì uno di questi due arricchirà la bacheca. La finale di Coppa Italia avrà un valore in più, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Sarri è perfettamente in linea con quelle che erano le aspettative del mondo bianconero visto che è in testa alla classifica, Gattuso però ama le sfide complicate. Ringhio strada facendo ha conquistato tutti. E il Napoli sta riportando in campo le sue idee e la sua grinta. Chi continua ad etichettarlo come un allenatore tutto difesa e contropiede dia uno sguardo alla classifica del possesso palla della A. Il Napoli è la prima squadra del campionato"