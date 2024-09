Coppa Italia dove vedere Monza-Brescia in Tv e streaming gratis: canale e formazioni

Coppa Italia dove vedere Monza-Brescia in Tv e streaming: c'è anche tale derby lombardo per chiudere questa settimana di 16esimi di finale. Prima di Napoli-Palermo, infatti, andrà in scena il match tra i biancorossi di Alessandro Nesta e i biancoazzurri di Rolando Maran: i brianzoli, attualmente penultimi in classifica a quota 3, non se la passano benissimo in Serie A. Va meglio alle Rondinelle al 6° posto con 9 punti ottenuti finora in cadetteria. Dunque dove vedere Monza-Brescia in tv e streaming? Una domanda che interessa non solo alle rispettive tifoserie ma tutti gli appassionati di calcio.

Coppa Italia dove vedere Monza-Brescia in Tv?

In particolare dove vedere Monza-Brescia in Tv? Appuntamento alle 18.30 innanzitutto. Per il resto appuntamento sul palinsesto Mediaset e in particolare su Canale 20 dove sarà possibile seguire in diretta il match.

Dove vedere Monza-Brescia in streaming gratis

Dove vedere Monza-Brescia in streaming gratis invece? Per chi non avesse modo di seguire l'evento su digitale terrestre potrà farlo in alternativa, sempre gratis, via Mediaset Infinity dove sarà comunque possibile vedere la partita.

Probabili formazioni Monza-Brescia