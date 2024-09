Coppa Italia dove vedere Genoa-Sampdoria in Tv e streaming: canale e formazioni

Dove vedere Genoa-Sampdoria in Tv e streaming: tra le varie gare valide per i 16esimi di Coppa Italia spicca in particolare questo storico derby ligure e italiano che terrà incollati davanti allo schermo non solo le due tifoserie ma anche in generale tutti gli appassionati di calcio. Appuntamento mercoledì 25 settembre alle 21.00 al Ferraris dove è previsto spettacolo al di là del risultato finale.

Da una parte i rossoblu di Alberto Gilardino non partiti benissimo in Serie A quest'anno, dall'altra i blucerchiati del subentrante Andrea Sottil che se la passano anche peggio col 17esimo posto e sempre 5 punti e il recente esonero di Andrea Pirlo.

Coppa Italia dove vedere Genoa-Sampdoria in Tv

Dunque questa gara può essere la partita della svolta per l'una e per l'altra: chi vince può decollare, chi perde invece rischia di sprofondare ancor di più. Premesse che rendono il match ancor più invintante. Allora dove vedere Genoa-Sampdoria in Tv? Il match sarà visibile sui canali Mediaset: nel dettaglio, il derby della lanterna sarà su Italia 1.

Dove vedere Genoa-Sampdoria in streaming

Dove vedere Genoa-Sampdoria in streaming invece? Chi non può o non vuole usufruire del digitale terrestre può segure il match in maniera ancor più flessibile - e sempre gratis - attraverso Mediaset Infinity che sia via sito o traimte app.

Probabili formazioni Genoa-Sampdoria Coppa Italia