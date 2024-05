Coppa Italia 2024-2025, ecco il possibile avversario del Napoli ad agosto!

Coppa Italia 2024-2025, Napoli ai 32esimi di finale! Con la decima posizione nel campionato di Serie A, il Napoli sarà costretto a cominciare la Coppa Italia prima di Ferragosto, per disputare i trentaduesimi di finale come non accadeva da anni.

Napoli in Coppa Italia 2024-2025

Dal momento che non tutti i campionati sono conclusi, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato il tabellone ufficiale con tutte le sfide. Tuttavia, calcoli e regolamento alla mano, Sportface ha rielaborato il tabellone inserendo tutte le squadre e - stando a tali verifiche - il Napoli dovrebbe affrontare il Modena in Coppa Italia.

La partita dovrebbe essere dunque Napoli-Modena allo stadio Maradona.

Tabellone Coppa Italia

Ecco il tabellone Coppa Italia 2024-2025 elaborato da Sportface.