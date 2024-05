Il Napoli può ancora qualificarsi in Conference League: la combinazione necessaria

Napoli in Europa, c’è ancora un piccolissimo spiraglio attraverso questi ultimissimi 90 minuti e non solo. Sarà innanzitutto e ovviamente necessario un risultato per sperare ancora: vincere stasera col Lecce.

Napoli in Confererence League: quali risultati servono

A quel punto, come riporta Il Mattino oggi in edicola, gli azzurri devono sperare che il Torino non vinca in casa di un’Atalanta magari a pancia piena dopo la vittoria dell’Europa League e che la Fiorentina vinca la Conference League mercoledì. Con questi risultati a squadra di Francesco Calzona, da 9a in classifica, darebbe continuità europea.