Probabili formazioni Napoli-Lecce: l'ultima di Calzona, in tanti saluta il Maradona

Napoli - Si torna in campo e ci sarà la 38esima giornata che sarà l'ultima di questo campionato di Serie A con Napoli-Lecce che vale poco per quanto riguarda gli obiettivi, perché c'è solo un possibile 9 posto da poter raggiungere per il Napoli di Calzona che può poi confidare nella vittoria della Fiorentina in Conference per poter poi giocare l'Europa.

Probabili formazioni Napoli-Lecce

Calzona andrà a schierare la sua ultima formazione sulla panchina del Napoli e ci saranno diversi cambi in tutte le zone di campo. Difficile il recupero di alcuni giocatori che sono destinati anche a dire addio e salutare la piazza partenopea.

Gotti anche ha qualche assenza e ha recuperato diversi giocatori come Kristovic che scenderà in campo. Nelle formazione pugliese diversi giocatori che possono entrare nel mirino del mercato azzurro in vsta della prossima stagione come Dorgu.