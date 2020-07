Alle 12 i sorteggi di quarti e semifinali di Champions League: la guida

Notizie Calcio Napoli - Chi partecipa ai sorteggi degli ultimi turni di UEFA Champions League? Qual è la procedura di sorteggio? Quando si svolgeranno i sorteggi?

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA Champions League 2019/20 si svolgeranno venerdì 10 luglio presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle ore 12 (CET).

Chi vi partecipa?

Le quattro squadre già qualificate ai quarti:

Atalanta (ITA) Atletico Madrid (ESP) Lipsia (GER) Paris Saint-Germain (FRA)

E le vincitrici dei quattro ottavi di finale ancora da concludersi:

Chelsea (ENG) / Bayern Monaco (GER) Napoli (ITA) / Barcellona (ESP) Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) Olympique Lione (FRA) / Juventus (ITA)

Come funzionano i sorteggi?

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Dove si gioca?

I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno a Lisbona (Portogallo) ad agosto. Le partite verranno disputate all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà la finale) e all'Estádio José Alvalade.

Quali sono le date da ricordare?