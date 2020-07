Dove vedere i sorteggi Champions? Quarti di Finale, domani alle ore 12 il sorteggio

Sorteggio quarti champions - Sorteggi Champions, dove vedere sorteggi Champions quarti? Su Sky Sport e Mediaset, sul canale in chiaro (canale 20). Sarà possibile seguire anche su CalcioNapli24 Tv (canale 296 DT) i sorteggi di Champions League per i quarti di finale che si giocheranno ad agosto in Portogallo. Inizio sorteggi ore 12.00.

Sorteggio Champions League - Quando ci saranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions? Per quanto riguarda i quarti di finale, il sorteggio Champions League si svolgerà venerdì 10 luglio alle ore 12:00 a Nyon. Le Final Eight della Champions che si giocheranno a Lisbona ad agosto. Sarà possibile vedere i sorteggi su Sky Sport e Mediaset sul Canale 20.

