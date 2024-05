ULTIM'ORA Repubblica - Conte-Napoli, accordo ieri sera con Manna: fumata bianca vicina! Staff, cifre e data dell'annuncio ufficiale

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti questa mattina dall'edizione online di Repubblica che nella sua homepage con una ultim'ora parla di fumata bianca vicina fra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Conte al Napoli: accordo sullo stipendio

L'ultimo contatto, è stato ieri sera e non con De Laurentiis. Perché il summit è avvenuto fra Giovanni Manna e Antonio Conte, scrive il quotidiano:

"Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (9 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme. La strada è tracciata: i tifosi partenopei aspettano con ansia la definizione dell’affare".

De Laurentiis e Conte: c'è l'accordo

Conte-Napoli: staff e data annuncio

"Accordo anche sullo staff", scrive Repubblica: Antonio Conte potrà contare - in caso di fumata bianca - anche su tutto il suo staff. Il Napoli vuole tornare a vincere e per il tecnico la “sua” squadra è fonte di successo. Per questo motivo la società non ha ostacolato il suo desiderio. Sul piano del mercato, il 54enne allenatore salentino non ha chiesto profili di alto spessore, ma ha accettato la linea societaria: calciatori giovani e forti. L’intenzione è tornare subito competitivi, tornare a vincere con la garanzia Conte.

"Fumata bianca vicina", aggiunge il quotidiano:

"I contatti proseguiranno anche nelle prossime ore. La strada è tracciata, Conte ha accettato. Ora la palla passa a De Laurentiis. La fumata bianca è vicina, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare anche a metà della prossima settimana".