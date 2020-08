Hugo Maradona: "Diego segue sempre il Napoli, pensa che può farcela col Barcellona"

Hugo Maradona, fratello di Diego, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Diego parla sempre di Napoli, è pazzo della città e tifosi, lui si sente napoletano. Non dimenticheremo mai i momenti a Napoli, gli scudetti sono stati qualcosa di incredibile. Se dite che Messi è meglio di Maradona vi vengo a cercare a tutti e due. Parlo spesso con Diego, guarda sempre il Napoli con piacere. Parla solo di Napoli. Crediamo che il Napoli ha molte possibilità di passare il turno con il Barcellona“.