UFFICIALE - Sorteggio primo turno Champions, gli accoppiamenti

Il sorteggio del primo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2022/23 si è svolto martedì 14 giugno alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Sorteggio primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

Andata 5/6 luglio, ritorno 12/13 luglio

Pyunik (ARM) - CFR Cluj (ROU)

Maribor (SVN) - Shakhtyor Soligorsk (BLR) *

Ludogorets Razgrad (BUL) - Sutjeska Nikši? (MNE)

Diddeleng (LUX) - Tirana (ALB)

Tobol (KAZ) - Ferencváros (HUN)

Malmö (SWE) - Vincitrice turno preliminare

Ballkani (KOS) - ?algiris (LIT)

HJK (FIN) - RFS (LVA) *

Bodø/Glimt (NOR) - KÍ (FRO)

The New Saints (WAL)? - Linfield (NIR)

Shamrock Rovers (IRL) - Hibernians (MLT)

Lech Pozna? (POL) - Qaraba? (AZE)

Shkupi (MKD) - Lincoln Red Imps (GIB)

Zrinjski (BIH)? - Sheriff (MDA)

Slovan Bratislava (SVK) - Dinamo Batumi (GEO)