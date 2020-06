Sky - L'UEFA ha deciso, dopo gli ottavi le final eight della Champions League si giocheranno a Lisbona

Notizie Calcio Napoli - La UEFA ha deciso. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Champions League, dopo gli ottavi rimasti ancora da giocare, si concluderà in modalità "final eight". E tutte le partite si giocheranno in Portogallo, a Lisbona. Gli ultimi ottavi di finale si giocheranno invece come previsto, negli stadi delle rispettive squadre di casa (Torino, Barcellona e Monaco, in forse Manchester).

La modalità "final eight" verrà a applicata anche per le altre competizioni europee. L'Europa League sarà disputata in Germania e la Supercoppa si giocherà in Ungheria, a Budapest. Anche la Champions femminile avrà la sua "final eight". La competizione si concluderà in Spagna.