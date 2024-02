Da un'idea di Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, stasera in campo per Napoli Barcellona debutterà una mascotte del Napoli, un pupazzo di Maradona che calcherà il campo di gioco durante la partita per celebrare la sfida tra SSC Napoli e Barça.

Guarda la foto della mascotte all'esterno dello stadio nel pre partita.